L’Amministrazione comunale di Anagni rende noto che il prossimo 19 dicembre, sabato, il centro storico sarà isola pedonale, precisamente da Largo Zegretti a Porta Cerere. Una bella occasione, come viene definita, per passeggiare sotto le luminarie ma anche per sostenere il commercio locale facendo acquisti per le festività natalizie senza l’ingombro delle automobili.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale con il duplice scopo di offrire una bella esperienza nel centro e, contemporaneamente, dare respiro all’economia cittadina che è fatta, soprattutto, di piccolo commercio ed attività a conduzione familiare.

Spiega il sindaco Daniele Natalia: “All’inaugurazione delle “Luci di Dante” ho dichiarato che l’obiettivo dell’Amministrazione per quel che riguarda il centro storico è la completa pedonalizzazione, previa costruzione delle necessarie infrastrutture.

Tuttavia questi “esperimenti” di pedonalizzazione, come quello di sabato 19 dicembre, sono funzionali già da ora ad avere un approccio diverso con il centro storico, decisamente più accogliente ed aperto nei confronti dei cittadini e di chi ha attività commerciali lungo Via Vittorio Emanuele.

Abbiamo deciso di istituire l’isola pedonale da Largo Zegretti a Porta Cerere per sabato per dare un’immagine diversa del centro storico e per favorire gli acquisti natalizi nei nostri negozi. Mai come oggi è fondamentale “comprare anagnino” perché, di fronte all’emergenza che stiamo vivendo, non possiamo abbandonare i nostri commercianti”, conclude il Sindaco.

