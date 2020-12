Coronavirus, il 15 gennaio si partirà con il vaccino in provincia di Frosinone

CORONAVIRUS , BUSCHINI: “IL 15 GENNAIO SI PARTIRÀ CON VACCINO IN PROVINCIA DI FROSINONE”

“Ci siamo. Il 15 gennaio si partirà con il vaccino anche in Provincia di Frosinone. Come ha ricordato il Dg Paola D’Alessandro si inizierà con medici e dipendenti della ASL su base volontaria per poi estendere a tutti il servizio”.

Così sulla sua pagina Facebook il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

“Una data molto importante, con l’auspicio di assestare il colpo definitivo al virus. Intanto – conclude – per evitare la terza ondata, i corretti comportamenti individuali continueranno ad essere fondamentali”.