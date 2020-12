Manca ancora una decisione da parte del Governo sulle restrizioni per le imminenti festività natalizie.

Si attende un nuovo incontro tra il Premier e i Capi della maggioranza, forse in programma già per questo pomeriggio.

Le ipotesi sulle restrizioni per questo Natale

L’ ipotesi più accreditata è quella che prevede la disposizione della zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio. Un lockdown generale, a livello nazionale, della durata complessiva di 8 giorni.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, non è però escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l’intero periodo regole da “zona arancione”.

Il governo, a quanto si apprende, sta valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni – ed eventualmente anche all’interno di uno stesso Comune in caso di ripristino della zona rossa – per i congiunti più stretti in occasione cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25. La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di congiunti: forse, solamente due e con l’invito ad indossare la mascherina anche in casa.

Foto di repertorio