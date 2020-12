Guida TV, prima serata di oggi: programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 18:45 L’eredità

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Soliti Ignoti

ore 21:25 Stanotte con Caravaggio

ore 23:45 Porta a Porta

Rai 2

ore 19:50 NCIS

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 L’Alligatore 1×07-08 1a Tv

ore 23:15 Re-Start

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:15 Che Succ3de?

ore 20:45 Un Posto Al sole

ore 21:20 Chi l’Ha visto?

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 19:00 Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:45 Striscia la notizia

ore 21:45 Il silenzio dell’acqua 2×04 1a Tv

ore 00:10 Tg 5



Italia 1

ore 19:00 Amici

ore 19:30 CSI New York

ore 20:30 CSI

ore 21:20 Fallen

ore 23:30 Pressing Champions League

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv 16×203

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Stasera Italia news Speciale

ore 00:10 Confessione Reporter

La7

ore 18:10 The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Atlantide – 2020 ci mancano solo i marziani

Tv8 (Sky 121)

ore 19:30 Cuochi d’Italia

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Serendipity Quando l’amore è magia



Nove (Sky 149)

ore 19:00 Little Big Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Accordi e Disaccordi

ore 22:45 Fake – La fabbrica delle notizie

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 16 dicembre

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Vikings 6×03-04 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 6×03-04 1a Tv Free Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Elementary 1×11-12

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 1×11-12 Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Dragon Ball GT 1×36/40

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Riviera 2×07-08 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×07-08 1a tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Good Doctor 2×17-18

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 2×17-18 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Intern 4×03-04

(ch. 116) ore 21:05 4×03-04 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Imposters 2×03-04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×03-04 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 2×13-14

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×13-14 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Containment 1×03-04

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Yes Man

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Vicky Cristina Barcelona

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Se Dio Vuole

RaiPremium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Tulipani dell’Amore



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Dal profondo della Terra



Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Come farsi lasciare in 10 giorni

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Soap Opera

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Delitto sul lago

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Medallion

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 Libere disobbedienti innamorate – In between

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 L’uomo del labirinto

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Louis van Beethoven

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Christmas Trade – Uno scambio per Natale

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Mio fratello rincorre i dinosauri

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Soldato Jane

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Edison City

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 New in Town – una single in carriera

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il professore e il pazzo

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Il tuttofare

Premium Cinema 1 ore 21:15 King Arthur

Premium Cinema 2 ore 21:15 Le relazioni pericolose

Premium Cinema 3 ore 21:15 Amnesia



