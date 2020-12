Cosmetica green, per un mondo beauty eco-sostenibile

Quando si pensa al mondo dei prodotti makeup, l’immagine che abbiamo in mente è quella di un mondo patinato, un po’ artefatto, sicuramente poco “naturale” nel significato più autentico del termine.

Eppure, quella che si sta svolgendo sotto ai nostri occhi in questo settore è una vera e propria inversione di tendenza, che va verso la direzione di una produzione di prodotti più sostenibili per l’ambiente.

Sono sempre di più le appassionate beauty che mostrano interesse verso prodotti plastic-free e rispettosi della natura e degli animali. Ciò costituisce un segnale forte nel mercato globale del settore beauty.

Anche in Italia, a fronte di una maggiore richiesta di cosmetici green, le aziende si stanno adeguando a questo nuovo trend, incrementando la realizzazione di prodotti che rispettino determinati standard a tutela dell’ambiente.

Tra questi, vanno segnalati i cosmetici di Abiby, giovane azienda italiana che fin da subito si è contraddistinta per una spiccata sensibilità verso il mondo green.

Fin dalla sua nascita, infatti, Abiby ha preferito inserire nel suo shop online molti prodotti vegani e cruelty free, quindi non testati sugli animali, per lanciare sin da subito un segnale importante.

Grazie alla collaborazione con aziende che prediligono la filiera corta e che riducono il packaging dei loro prodotti, vuole sensibilizzare su temi come l’emergenza della plastica dispersa nell’ambiente e la necessità di prediligere confezioni interamente riciclabili.

In questo frangente, si impegna in prima persona utilizzando, per le sue beauty box, una confezione completamente riciclabile. I prodotti al suo interno vengono poi racchiusi in una sacca in cotone organico certificata GOTS da poter riutilizzare innumerevoli volte in un atto di consapevolezza verso il pianeta che ci ospita.

Tra i migliori prodotti eco-sostenibili che si possono acquistare nello shop online, troviamo, ad esempio, il Deodorante in Crema Naturale e Vegano del marchio 100% green Evolve Organic Beauty. A base di ingredienti completamente naturali come il burro di karitè, il bicarbonato di sodio e l’olio di cocco, è certificato vegan friendly e non testato sugli animali.

Così come la Maschera Idratante al carciofo di Dr Botanicals, pensata per aiutare la pelle irregolare a risultare più luminosa e a minimizzare l’aspetto dei pori dilatati. Approvata PETA, è cruelty free e priva di siliconi. Dr Botanicals è un marchio che realizza prodotti solo con ingredienti naturali e certificati vegan, con una forte ispirazione alla terra e alla natura.

Il Sapone ai Fanghi del Mar Morto di Seacret, infine, unisce l’attenzione per un prodotto completamente plastic-free a una formulazione 100% naturale. L’ingrediente principale è il fango nero proveniente dal Mar Morto che garantisce una pulizia profonda per una pelle levigata e luminosa. Perfetto da usare sotto la doccia per chi vuole ridurre l’utilizzo di flaconi in plastica, promuovendo un gesto piccolo ma rivoluzionario per l’ambiente che ci circonda.