Distretto di Colleferro, da domani aperto un nuovo Ambulatorio Pediatrico

Per far fronte alle esigenze dei cittadini, alle richieste del territorio, anche a seguito della conversione dell’ospedale di Palestrina in Covid Hospital, da domani sarà attivo presso il Distretto di Colleferro un nuovo ambulatorio pediatrico.

Nuovo Ambulatorio Pediatrico

“Si tratta di un nuovo servizio, nato dall’esigenza di far fronte alle esigenze dei cittadini ed in particolare delle famiglie del territorio – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. Ringrazio ancora una volta tutti gli operatori e i professionisti che non si stanno risparmiando per affrontare questo periodo di grande emergenza, sia dal punto di vista umano che professionale”.

Nella mattinata di oggi, inoltre, alla presenza del Direttore generale e del sindaco di Colleferro, è stata effettuata una ricognizione presso gli spazi dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro ed individuata un’area che dovrà essere destinata proprio all’apertura di servizi ambulatoriali pediatrici.

ORARI AMBULATORIO PEDIATRICO DISTRETTO DI COLLEFERRO:

L’ambulatorio è aperto il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 14:00

DOVE SI TROVA

Palazzina rosa, via degli Esplosivi

SERVIZI OFFERTI

Visite pediatriche, neonatologiche e auxologiche