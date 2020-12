Coronavirus a Tivoli: sono 38 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 negli ultimi due giorni

Negli ultimi due giorni si contano 38 nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino, in base a quanto comunicato dalla direzione generale della Asl Roma 5: 16 inerenti la giornata di ieri 13 dicembre, e 22 quella di oggi 14 dicembre.

Come ha spiegato il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, infatti, ieri un black out della piattaforma digitale della Asl Roma 5 per la registrazione dei casi Covid-19 ha reso impossibile l’aggiornamento quotidiano; per questo motivo il riepilogo dei dati è stato trasmesso direttamente oggi pomeriggio. ​