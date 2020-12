Aggiornamento Covid-19 in Ciociaria del 14 dicembre 2020. Il nuovo e ultimo bollettino Coronavirus vedere 55 nuovi positivi, 23 negativizzati e 6 decessi, su 281 tamponi fatti in provincia di Frosinone. I numeri, fatta eccezione per i decessi, sono in netto ribasso rispetto l’ultimo bollettino poiché nel week end sono stati fatti meno tamponi.

Bollettino Covid oggi Ciociaria 14 dicembre: la situazione Coronavirus

12 nuovi positivi si registrano a Frosinone, 6 ad Alatri, 4 a Piglio, 3 ad Amaseno, Boville Ernica, Veroli, 2 a Patrica e Pontecorvo.

In riferimento ai decessi si tratta di una donna di 82 anni residente a Sora, un uomo di 86 anni residente a Frosinone, un uomo di 67 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 69 anni residente a Roma, un uomo di 80 anni residente a Frosinone e un uomo di 81 anni residente sempre nel Capoluogo ciociaro.