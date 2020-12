Salario. Prima dà le direttive su come parcheggiare la macchina e poi pretende i soldi. Arrestato dalla Polizia di Stato parcheggiatore abusivo.

I fatti

54enne, parcheggiatore abusivo, è stato arrestato nella giornata di ieri, a pochi passi da un noto esercizio commerciale, dopo aver dato delle direttive su come parcheggiare ad una ragazza a bordo della sua minicar, si è avvicinato alla portiera non permettendole di scendere e chiedendole dei soldi.

Con non poca difficoltà, la vittima è riuscita a scendere ma all’ennesimo diniego, il parcheggiatore ha danneggiato completamente lo specchietto lato sinistro. La madre, che si trovava davanti all’ingresso del negozio, notata la scena si è avvicinata alla figlia per avere delle spiegazioni in merito al gesto ma l’uomo si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del II Distretto Salario che, nel frattempo, erano state inviate dalla Sala Operativa.

Dopo aver preso contatti con le vittime, i poliziotti hanno rintracciato il posteggiatore che, sin da subito si è dimostrato poco collaborativo ed ha iniziato ad inveire contro di loro sia con frasi minacciose, che con degli strattoni e spintoni.

Bloccato e fatto salire sulla macchina di servizio, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove, dopo essere stato identificato per V.F., romano, con vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per estorsione, danneggiamento, resistenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e minacce alla parte lesa.

