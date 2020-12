Gmai, Youtube, Meet e tanti altri servizi di Google sono in down. Disagi anche tra gli studenti che hanno visto saltare le loro lezioni a distanza.

Google down: salta in tutto il mondo

La notizia in questi istanti sta facendo il giro del mondo ed è, a suo modo, un qualcosa di storico. Google per la prima volta nella sua vita è in down. Il motore di ricerca funziona ma, alcune sue applicazioni, stanno crashando molti utenti.

Tra queste c’è Gmail, servizio mail, Youtube e Meet, dove tantissimi studenti non possono accedere per la didattica a distanza. In questo momento le segnalazioni sui social si moltiplicano con il passare dei minuti e anche il sito DownDetector certifica il mancato funzionamento di Google.

Vedremo se, nelle prossime ore, la situazione verrà ripristinata.