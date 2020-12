Incidente nella città di Artena, oggi 14 dicembre 2020. Ad essere coinvolta sempre essere un’automobile, nei pressi della rotatoria principale della città.

Artena, incidente vicino la rotatoria: lunghe code

Lunghe code all’entrata di Artena, nei pressi della rotatoria che porta a Valmontone, da una parte, e Colleferro dall’altra. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sembrerebbe che ad essere coinvolta maggiormente sia stata una macchina ma, al momento, non si hanno notizie circa l’entità del sinistro.

La cosa sicura che in entrambe le direzioni (Colleferro e Valmontone) si registrano diversi chilometri di code. Sul posto le Forze dell’Ordine per i classici rilievi del caso e per cercare di smaltire il traffico in tempi rapidi.

Potrebbero seguire aggiornamenti.