Tanto sole e temperature in calo. Dicembre comincia ad assumere caratteristiche ben precise e la settimana che introdurrà alle festività natalizie sarà piuttosto in linea con i canoni stagionali. L’inverno comincia a fare il suo vero ingresso e, dopo le piogge torrenziali della scorsa settimana, a rubare la scena stavolta saranno le temperature in netto calo rispetto ai valori degli ultimi giorni. Un sole splendente caratterizzerà le giornate di lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020, con le colonnine che scenderanno però a picco.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 14 dicembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 3° C; max 14° C. Venti: deboli

Martedì 15 dicembre:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Nuvoloso con velature estese

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse

Temperatura prevista: min 5° C; max 15° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 14 dicembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 3° C; max 12° C. Venti: deboli

Martedì 15 dicembre:

Notte: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Mattina: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 5° C; max 12° C. Venti: deboli