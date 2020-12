I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio per prevenire e contrastare ogni tipo di illegalità, al fine di rafforzare la percezione di sicurezza nel quartiere San Basilio.

I controlli

Ad esito delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio” e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato un 57enne e un 43enne, denunciato a piede libero altre due persone, identificato e segnalato alla Prefettura due assuntori di droghe, controllato 120 persone e eseguito verifiche a 66 veicoli.

In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, è finito un 57enne romano che, dopo essere stato fermato per un controllo in via Fabriano, è stato trovato in possesso di 75 g di cocaina, divisi in dosi. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri hanno anche arrestato un 43enne romano in esecuzione di un ordine per la carcerazione, con contestuale provvedimento di sospensione e prosecuzione della detenzione in regime degli arresti domiciliari, emesso in data 18 novembre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma – Ufficio esecuzione penali, dovendo espiare la pena residua di un anno di reclusione per reati di droga.

I Carabinieri hanno, poi, denunciato a piede libero un 52enne di Guidonia ma residente nel quartiere San Basilio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in via Filottrano in possesso di dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altre dosi della stessa droga e 11.125 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I Carabinieri hanno, infine, denunciato un 23enne romano con l’accusa di evasione. Il giovane si è allontanato, senza motivo né autorizzazione, dalla sua abitazione in via Montecarotto dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati.

Foto di repertorio