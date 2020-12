Roma, controlli antidroga dei Carabinieri: 5 persone finiscono in manette

Nell’ambito dei quotidiani servizi antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 350 g di droga, 4 piante di cannabis e circa 2.700 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso presso i giardini in via del Turismo mentre cedeva dosi di eroina ad un 47enne romano. Nelle tasche del pusher i Carabinieri hanno trovato 3 g della stessa droga e 90 euro in contanti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 35enne romano che a seguito di un normale controllo in via del Podere San Giusto, è stato trovato in possesso di 134 dosi di cocaina e 390 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi della stessa droga, del peso complessivo di 47 g, e 2.485 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga.

I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno, invece, arrestato un 20enne trovato in possesso, nella sua abitazione in via Francesco Vettori, di 4 piante di marijuana e 87 g della stessa droga già in essiccazione. Sequestrati insieme alla droga anche bilancini di precisione, materiale per la coltivazione e il confezionamento in dosi, oltre ad una katana giapponese, con lama affilata della lunghezza di 97 cm, per il cui possesso è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi.

In manette è finito anche un 29enne romano notato dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato mentre si aggirava con fare sospetto in via Federico Borromeo, nei pressi dell’abitazione di un noto tossicodipendente. Fermato per un controllo, il 29enne è stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina nascoste in una tasca interna del suo giubbotto. Sequestrati insieme alla droga anche 220 euro in contanti.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 46enne romano che, fermato per un controllo in piazzale Guglielmo Marconi, è stato trovato in possesso di 100 g di cocaina, nascosti nella tasca del giubbotto.

Degli arrestati, quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre uno è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Tutti gli acquirenti identificati sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.