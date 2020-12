Frosinone, il baby prodigio Federico Pippnburg a “Bake off Italia”

Un vero e proprio talento è sbarcato sul grande schermo televisivo: si tratta di Federico Pippnburg, bambino di 9 anni di Frosinone, che parteciperà al famoso programma “Bake off Italia”.

Un pezzo di Ciociaria in Tv: il prodigio Federico Pippnburg a “Bake off Italia”

Il talent show dedicato al mondo del bakery presentato da Benedetta Parodi e con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza è pronta ad ospitare Federico Pippnburg, bambino di 9 anni di Frosinone.

Il noto programma di Real Time “Bake off Italia”, ha scelto Federico come concorrente su una selezione di ben 1.500 candidati. Talento puro e maestria, due ingredienti che saranno sicuramente fondamentali per Federico che, al di là del programma, ha davanti a se un grande futuro.

I giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, ogni settimana, giudicheranno le prove degli aspiranti pasticceri e, sicuramente, Federico Pippnburg avrà tutta Frosinone e provincia a fare il tifo per lui!

La finale andrà in onda proprio il giorno di Natale.