Nel corso di alcuni controlli antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 3 pusher – due romani di 26 e 43 anni, e un cittadino brasiliano di 20 anni, tutti con precedenti e nullafacenti – con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ecco tutti i dettagli

In via Camassei, nei pressi di una nota piazza di spaccio, i Carabinieri del Nucleo Operativo, nel corso di una attività di osservazione, hanno notato i 3 cedere una dose di cocaina ad un 45enne romano, che è stato poi segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Successivamente i militari hanno proceduto alla perquisizione personale di tutti i pusher rinvenendo complessivamente 7 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, e 1 dose di hashish del peso di 1 grammo, nonché la somma contante di 940 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l’arresto i 3 sono stati portati in caserma e successivamente sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa di rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.