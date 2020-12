Guida programmi film tv stasera in onda oggi 12 dicembre 2020

Guida TV, prima serata di oggi: programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Guida programmi e film in tv stasera in onda oggi, 12 dicembre 2020 in prima e seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg1

ore 20:35 Telethon Festa di Natale

Rai 2

ore 19:40 NCIS Los Angeles

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 SWAT 3×20 1a Tv

ore 21:50 Criminal Minds 15×08 1a Tv Free

ore 22:45 Blue Bloods 10×03 1a Tv

ore 23:30 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Le Parole della Settimana

ore 21:30 Ricomincio da RaiTre

ore 00:00 TgR + Mondo

ore 00:40 Un giorno in pretura

Canale 5

ore 18:45 Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:35 All Together Now

ore 00:40 Tg5



Italia 1

ore 19:30 CSI New York

ore 20:20 CSI

ore 21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani

ore 23:50 I guardiani del destino

Rete 4

ore 19:35 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia week-end – Info

ore 21:25 Kidnap

ore 23:25 Cellular

La7

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Sabato

ore 21:15 The Aviator

Tv8

ore 20:15 4 Ristoranti

ore 21:30 Sempre Natale

ore 23:15 Un dolce Natale

Nove

ore 18:50 Riaccendiamo i fuochi

ore 20:00 Fratelli di Crozza

ore 21:30 Il caso Vannini

ore 23:30 Emanuela Orlandi Il caso è ancora aperto

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 12 dicembre

Le Serie Tv in chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Penny Dreadful, City of Angels 1×03-04 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 L.A. Finest 1×09-10

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 1×09-10 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Blue Bloods 6×21-22

(ch. 116) ore 21:05 6×21-22 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Taken 1×07-08

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Superstore 5×19-20 1a Tv + Bob Hearts Abishola 1×15-16

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 5×19-20 1a Tv + 1×15-16 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Gotham 5×03-04

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt) ore 21:15 Una notte da leoni

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Charlie’s Angels

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Nome in codice Broken Arrow

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Professore per amore

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Purchè finisca bene – Una coppia modello

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 L’ingenua

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Homeland Security

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Un esercito di 5 uomini

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot -Assassinio sull’Orient Express

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 7 Seconds

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Fog

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Un figlio di nome Erasmus

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Appuntamento al parco

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Magic silver

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La ribelle Zora

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 The Legend of Zorro

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Stranded

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Il matrimonio del mio migliore amico

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Dio è donna e si chiama Petrunya

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Starsky & Hutch



Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Doctor Sleep

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Tre all’improvviso

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Un impresa da dio



