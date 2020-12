Dopo la chiusura disposta a livello nazionale con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso sulle misure di contrasto e di contenimento della pandemia da Covid-19, la biblioteca comunale “Maria Coccanari Fornari” ha riaperto al pubblico temporaneamente soltanto per i servizi di prestito e restituzione dei libri e di tesseramento su prenotazione.

Il Dpcm del 3 dicembre, infatti, – pur continuando a mantenere chiuse le mostre e i servizi al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura sino al 15 gennaio – consente la riapertura delle biblioteche nelle quali è possibile offrire i servizi su prenotazione (sempre nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria).

Gli orari di apertura sono i consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30. I servizi sono prenotabili tramite telefono (0774332793) e-mail (biblioteca@comune.tivoli.rm.it).

Per la ricerca dei libri è attivo un servizio online (http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do) tramite il quale si possono effettuare ricerche per autore, genere e titolo.

Si ricorda che l’accesso alle sale di lettura e consultazione, compresa quella di storia locale, non è consentito, in quanto il Comune ha messo i locali a disposizione dell’istituto comprensivo Tivoli I-Tivoli centro (il plesso della scuola Pertini di via del Collegio, chiusa per inagibilità) per poter portare avanti le attività didattiche nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti Covid-19 stabilite dal Governo.

