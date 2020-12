Anagni, il mercato all’Osteria della Fontana si terrà il 13 e il 27 dicembre

Il mercato mensile di Osteria della Fontana si svolgerà domenica 13 e domenica 27 dicembre. Il sindaco Daniele Natalia ha infatti emanato un’Ordinanza con la quale l’Amministrazione ha previsto il recupero del giorno di mancato svolgimento del mercato mensile ad Osteria della Fontana, sospeso con Ordinanza n. 63 del 10/03/2020 a causa del lockdown, per il giorno 13 Dicembre 2020. Il regolare mercato della quarta domenica del mese si svolgerà invece regolarmente il 27 dicembre.

L’assessore al Commercio Floriana Retarvi dichiara: “Abbiamo deciso per il recupero del mercato di Osteria della Fontana dopo aver sentito le associazioni di categoria degli ambulanti per il giorno 13 dicembre.

Volevamo accogliere inoltre le richieste dei cittadini sul mercato mensile che era e rimane un appuntamento fisso per la popolosa contrada anagnina. Specie in questa fase di festività natalizie per l’Amministrazione era fondamentale dare nuova vitalità a questo mercato rionale che, nel corso del tempo, s’è rivelato essere un punto di riferimento ed un fulcro dell’economia cittadina. Il mercato di domenica 13 si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid”.

Dunque l’Amministrazione Comunale interviene nuovamente in favore del commercio e del tessuto produttivo anagnino e del territorio con l’autorizzazione allo svolgimento del mercato di Osteria della Fontana, un segnale di speranza in una fase complessa per tutta la società.

Foto di repertorio