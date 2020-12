L’Amministrazione di Colleferro comunica che da oggi è possibile richiedere i buoni alimentari. Ecco le modalità per fare richiesta.

Colleferro, si possono richiedere i buoni alimentari

“Da oggi fino al 20 gennaio 2021 è possibile fare richiesta di buoni alimentari per i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Le modalità e i requisiti con cui verranno definite le richieste presentate sono indicate nella modulistica allegata all’avviso che troverete sul sito del Comune:

http://www.albopretorio.it/…/archivio4_atto_0_383777_0….

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali e ai nuclei familiari non percettori di sostegno pubblico. I richiedenti che avranno difficoltà a reperire la modulistica e per la relativa consegna, potranno rivolgersi telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali 0697203201“. Queste sono le direttive diramate dall’Amministrazione colleferrina.

