Gioco legale: Gamenet diventa il maggiore operatore in Italia

Nell’ultimo periodo vi sono grandi novità nel settore del gioco legale in Italia. Infatti, Gamenet ha rilevato la società Lottomatica scommesse e Videolot in rete dando vita al primo operatore italiano nel mercato del gioco legale. Divertirsi con realtà di questo tipo, così come su portali tipo mybet, offre l’opportunità agli utenti di poter trascorrere del tempo spienserati ed in libertà.

Non bisogna preoccuparsi di eventuali truffe, di fuga di dati e né tanto meno di perdere per sempre i propri soldi. L’acquisizione da parte di Gamenet è stata quindi, un’ottima notizia per coloro che amano il divertimento on-line e non solo.

L’accordo tra Gamenet e Lottomatica scommesse e videolot

Il gruppo ha siglato quindi un accordo insieme a International Game Technology in virtù del quale Gamenet riceverà il 100% di Lottomatica scommesse e Lottomatica videolot, in modo tale da poter diventare un operatore leader del settore scommesse sportive e gaming machines in Italia.

L’operazione a metà del 2021 sarà operativo al 100% dopo che vi saranno tutte le autorizzazioni da parte dell’antitrust e da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Antitrust. In questo modo, Gamenet sarà la maggiore realtà del settore del gioco italiano legale è anche uno dei principali nel mondo europeo. Parliamo di una realtà che ha un volume di affari di 370 milioni di euro.

I vantaggi del gioco legale

Secondo lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità sono almeno 20 milioni di Italiani che hanno giocato almeno una volta nel corso dell’ultimo anno. Chiaramente, il gioco se non garantito in maniera corretta e sicura, potrebbe comportare la comparsa del fenomeno noto con il nome di azzardopatia. Bisogna però fare in modo che questo fenomeno non si verifichi, perché una vera e propria dipendenza patologica.

La percentuale di persone che hanno questa patologia è minima. Infatti, i giocatori in realtà sono diventati molto più consapevoli ed infatti, la percentuale è pari allo 0,87%. Con il gioco legale però questo fenomeno si tiene a bada in maniera considerevole. Il gioco legale riesce a garantire tutela alle persone soprattutto, quelle più deboli.

Non è possibile, infatti l’accesso per i minori, in più i gestori applicano codici etici e formano il proprio personale in modo tale da riuscire a contenere eventuali degenerazioni. Un’altra cosa importante è che il gioco legale garantisce anche un limite in modo che ci si rende conto di quanto si sta spendendo di giorno in giorno.

Altri vantaggi del gioco legale

Un altro vantaggio di non poco conto del gioco legale sta nella sua possibilità di tenere sempre sotto controllo i propri conti. Mentre un sito illegale ad esempio, potrebbe comportare la scomparsa immediata di questo sito senza dover dare spiegazioni a nessuno, invece il gioco legale è garantito dall’Agenzia Dogane e Monopoli, quindi gli operatori di questo settore devono sempre comunicare le proprie attività.

Inoltre, poiché hanno un accordo con ADM, non scompariranno nel nulla da un giorno all’altro generando delle truffe. Un’altra cosa importante è che vengano garantite le quote, le scommesse è tutta una serie di offerte che rendono questi siti appetibili proprio come qualunque altro invece illegale, col vantaggio però di avere la certezza sull’utilizzo dei propri dati.

L’assistenza tecnica

Un altro elemento molto importante nella scelta di un sito per il gioco è di tenere sempre presenti quando quali sono le possibilità di contattare il centro assistenza.

Quando si fanno operazioni di gioco, può sempre essere utile l’aiuto di un tecnico. I portali legali sono quelli che offrono la migliore assistenza tecnica e quindi garantiscono di poter stare tranquilli, in merito all’utilizzo di tutti i dispositivi e le offerte sui giochi.