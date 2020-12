E’ già possibile nel Comune di Nemi fare domanda per i buoni spesa previsti per l’emergenza Covid-19. Abbiamo voluto – dichiara in una nota il Sindaco Alberto Bertucci – rendere operativa questa possibilità proprio durante le festività Natalizie.

Le info per scaricare il modulo di richiesta

Una possibilità concreta di aiuto alle famiglie in difficoltà. In questo progetto sono stati inserite anche le attività commerciali del territorio che possono iscriversi per collaborare a questa iniziativa rendendosi disponibili a ricevere i buoni che le famiglie riceveranno per fare la spesa. Un modo anche questo di difendere la territorialità e la tradizione del nostro cibo e delle nostre botteghe.

Tramite il sito del Comune di Nemi e la App istituzionale è possibile scaricare il modulo di richiesta e inviarlo compilato via email.

Oltre questa iniziativa – conclude Alberto Bertucci – a breve l’Amministrazione comunale presenterà un’altra importante iniziativa rivolta a tutti i cittadini in questo momento particolare che noi tutti stiamo vivendo.