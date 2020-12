Mattinata di incidenti tra A24, GRA e A91: ecco cosa è successo

VIABILITA’, SU A24 ROMA-TERAMO INCIDENTE TRA AUTO E MEZZO PESANTE

Prestare attenzione sulla A24 Roma-Teramo a causa di un tamponamento tra un’auto e un furgone in complanare tra Settecamini e il bivio per la A90 in direzione del Grande Raccordo Anulare.

VIABILITA’, LUNGHE CODE SU GRA PER INCIDENTE E TRAFFICO INTENSO

Sul Grande Raccordo Anulare lunghe code in carreggiata interna dalla Prenestina alla Laurentina dove il traffico si somma a quello prodotto da un incidente al km 50+300. In carreggiata esterna, invece, si sta in fila dall’Anagnina alla Nomentana per traffico intenso.

A91, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO SOTTOPASSO A PONTE GALERIA PER ALLAGAMENTO

Per un allagamento causato dalle piogge intense delle ultime ore, è provvisoriamente chiuso al traffico il sottopasso per l’inversione di marcia in direzione Roma sulla A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino” all’altezza di Ponte Galeria (km 10,720).

La squadra Anas è sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la percorribilità del sottopasso nel più breve tempo possibile.

