Di seguito, la nota di Fare Verde Gruppo Fiuggi sulle questioni ambientali del territorio e legate al Lago di Canterno e indirizzata alle Istituzioni locali e i rispettivi rappresentanti:

Le parole di Fare Verde Gruppo Fiuggi

Sicuramente dobbiamo ritenerci fortunati rispetto ad altri territori. Queste precipitazioni improvvise e copiose sono un vero disastro, ma, è normale che dal 1997, anno di istituzione della Riserva Naturale di Canterno non si riesca a trovare un modo per evitare che tutte le materie plastiche e non, vengano trasportate dalla piena del FOSSO DEL DILUVIO e depositate all’interno del LAGO?

Farebbe sicuramente piacere, soprattutto all’Ambiente, che gli Enti deputati alla gestione della Riserva, ed i Politici del territorio, che soventemente annunciano nuove iniziative dedite al rilancio Ambientale, magari si rendessero conto che: il Territorio, ancor prima di tutte le lodevoli opere in previsione di realizzazione, ha URGENTE BISOGNO DI PREVENZIONE E CURA.

Francamente e chiediamo anche scusa, non riusciamo proprio a capire la Vostra Missione Ambientale. Noi, non essendo in grado di comprendere questi comportamenti, saremo forse affetti da patologie sconosciute? Grazie per la Vostra attenzione e celere risoluzione.