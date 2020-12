La cucina è il posto della casa più amato!

Proprio così, non è uno scherzo: la cucina è uno dei luoghi della nostra abitazione in cui si trascorre piacevolmente molto tempo per il semplice gusto di starci. Così la cucina bissa e sorpassa il salone, da sempre ritenuto uno degli ambiente più rilassanti della casa, proprio perché è l’ambiente che ospita il comodissimo divano dove trascorrere piacevoli e lunghi momenti di relax e riposo e anche la camera da letto, da sempre il posto che più dovrebbe rappresentarci, proprio perché arredato secondo i nostri gusti.

E invece la cucina, con padelle e pentole, mette k.o cuscini e plaid.

Anche l’attenzione per la cucina è aumentato in maniera esponenziale, con prodotti e accessori raffinati e di qualità, come quelli che si trovano su Rubinetteriashop, che permettono di creare un ambiente cucina alla moda e stiloso.

Perché anche i giusti colori e i giusti accessori rendono la cucina un posto caldo e accogliente.

In realtà se ci si ragiona su, la cucina è uno degli ambiente della nostra casa dove trascorriamo davvero tanto tempo, anche perché con le moderne innovazione stilistiche e strutturali, anche la cucina gode di tutti i comfort possibili.

Le moderne cucine ad isola o a penisola permettono di allestire colazioni, pranzi o cene per la nostra famiglia, senza cambiare stanza. Oppure, in caso di incontri romantici, ci dà la possibilità di creare in un ambiente avvolgente, la giusta atmosfera, magari anche a lume di candela, dove poter trascorrere una piacevole serata. La cucina è per l’eccellenza il posto dove tutta la famiglia si ritrova. Un posto di incontro e di ritrovo dove poter dare sfogo alle proprie preoccupazioni e ritrovare l’abbraccio fisico e morale delle persone che più si amano.

Nella cucina si divide e condivide il momento del pasto, che è per eccellenza il miglior momento di aggregazione e magari tra un bicchiere di vino e l’altro è possibile condividere con genitori e figli le soddisfazioni e le delusioni della giornata. La cucina per molti è anche un posto dove studiare, dove migliorare le proprie capacità e conoscenze e formarsi come uomini o donne per il mondo lavorativo. Non di rado la cucina diviene il posto dove svelare i proprio segreti ad un genitore, magari lontano da orecchie indiscrete, un posto intimo dove ci si sente anche a proprio agio. Anche nella crescita dei propri figli la cucina diventa centro di apprendimento e di insegnamento. Coinvolgere i bambini in faccende domestiche o nella preparazione di un piatto li responsabilizza, trasmettendo importanti valori morali attraverso il gioco e il divertimento. Non a caso molte pubblicità che hanno come tema la famiglia e l’amore, scelgono come ambientazione la cucina, perché anche la scienza e la psicologia confermano che tutti noi siamo naturalmente più proiettati a sentire la cucina come un posto sereno e più vicino alla nostra emotività.

Questi sono i motivi più eclatanti che portano a scegliere la cucina più di altri posti della casa, come luogo dove trascorrere il proprio tempo casalingo. Ma tutti noi, sicuramente, avremo un motivo specifico personali e tutto nostro che ci spinge ad amare la nostra cucina. E saranno tutti motivi d’amore.