Valmontone Covid: 42 positivi al Coronavirus nell’ultimo bollettino

La ASL Roma 5 ha comunicato il numero totale dei positivi residenti nel Comune di Valmontone .

Il saldo, al 9 dicembre 2020, tenuto conto dei guariti e dei nuovi contagi, fornisce una situazione nel Comune di 42 casi totali.

Coronavirus: 42 positivi a Valmontone

A tutti i nostri concittadini colpiti dal virus vanno i migliori auguri per una pronta guarigione – spiega il Sindaco di Valmontone, Alberto Latini.

Ricordiamo a positivi e contatti dei positivi di rispettare le prescrizioni di isolamento o quarantena mentre, a tutti i cittadini, rinnoviamo l’invito ad indossare le mascherine in qualsiasi occasione, all’aperto e al chiuso, mantenere il distanziamento di almeno un metro e lavare ed igienizzare frequentemente le mani.

Si evidenzia con piacere che, anche grazie alla collaborazione istituzionale offerta dai sindaci del territorio, la Asl ha messo a punto un sistema di rilevazione puntuale, che consente di fornire dati fedeli alla realtà del momento.

Si informano i cittadini che l’Amministrazione comunale di Valmontone ha deciso di mantenere attivo il numero 331 4764091 e la mail sindaco@comune.valmontone.rm.gov.it per essere vicina alle esigenze di chiunque, in caso di necessità, può scrivere o chiamare per essere ricontattato – conclude Latini.