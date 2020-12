Sono in corso i lavori da parte di Astral Spa per la riapertura della strada chiusa a causa di una frana. Il maltempo dei giorni scorsi ha creato notevoli disagi, tra cui anche quello avvenuto all’altezza del km 60+000, a Cave.

Da allora, sono in corso i lavori a cura di Astral per la riapertura della strada SR155 di Fiuggi.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle tempistiche.