In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, non è possibile dimenticare la gran mole di pazienti affetti da patologie di natura cronica. Proprio per questo la ASL Roma 5 supporta tutte le Unità Operative che si adoperano in tal senso.

Ampliata l’offerta della UOC di Nefrologia e Dialisi

A tal proposito va segnalata l’attività della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Parodi – Delfino di Colleferro che ha deciso di ampliare l’offerta ambulatoriale per il trattamento delle patologie cardiovascolari nei pazienti affetti da malattia renale cronica e non solo. Si tratta dell’unica realtà nefrologica nazionale ad offrire un servizio simile, una presa in carico globale, tutto in un unico ambulatorio, dove si integra la diagnostica nefrologica con quella cardiovascolare. Sede dell’unica scuola del centro Italia in Ecografia Nefrologica della SIUMB (Società Italiana Ultrasonologia in Medicina e Biologia).

I cittadini che hanno necessità di rivolgersi presso la UOC per quelle tematiche, hanno a disposizione un’agenda riservata, si valuta caso per caso per non ingolfare quest’agenda con quella delle visite nefrologiche classiche (tempi di attesa estremamente ridotti).

“Oltre alla possibilità di prescrizione della terapia anticoagulante – spiega il Direttore della UOC, Luca Di Lullo – ci sarà ora la possibilità di poter impostare la terapia con i nuovi farmaci per la gestione della dislipidemia (per i pazienti che sono intolleranti alla terapia convenzionale e che potrebbero giovarsi di quella con anticorpi monoclonali anti – PCSK9), nonché quella con l’associazione Sacubitril – Valsartan per i pazienti affetti da Scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta.

L’offerta si completa, inoltre, con la possibilità di gestire tutti i pazienti affetti da Ipertensione arteriosa essenziale ovvero secondaria grazie anche alla possibilità di eseguire direttamente esami di diagnostica strumentali (ECG, Ecocardiogramma, Ecografia Renale, Eco – doppler vascolare centrale e periferico). Si tratta – conclude Di Lullo – della prima UOC di Nefrologia sul territorio nazionale ad essere in grado di fornire una siffatta offerta diagnostico – terapeutica“.

Gli appuntamenti (fissati per il giovedì pomeriggio nella fascia oraria 14 – 17) saranno gestiti, a mezzo di agenda derivata, direttamente dal personale sanitario della UOC Nefrologia e Dialisi di Colleferro che potrà essere contattato al numero 06 97223209/3304/3305 ovvero all’indirizzo mail nefrologiadialisi.colleferro@aslroma5.it