Natale Solidale a Rocca Priora. Le iniziative promosse dal Comune

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, in tante città italiane si stanno organizzando delle iniziative solidali, in vista di un Natale insolito rispetto al passato, purtroppo condizionato dalle difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus. Anche a Rocca Priora il Natale sarà solidale.

Affinché nessuno resti indietro o si senta solo nei giorni delle festività, il Comune di Rocca Priora in collaborazione con “Rapid relief team” consegnerà alle famiglie più bisognose pacchi di generi alimentari per la preparazione del cenone della vigilia di Natale.

Dedicato alle bambine e ai bambini ci sarà, invece, domenica 13 dicembre 2020 a piazza Dandini una giornata di raccolta di giocattoli da mettere sotto l’albero di Natale per i piccoli cittadini.

Un’altra iniziativa di solidarietà sarà svolta dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe per la consegna di beni di prima necessità da destinare alle persone che si trovano in difficoltà.