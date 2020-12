E’ stato fermato ieri mattina in viale America da pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, durante alcuni controlli di polizia stradale, un cittadino pakistano di 40 anni, che si trovava alla guida di un furgone.

Fermato durante un controllo dalla Polizia Locale, 40enne trovato con patente falsa e con decreto di espulsione a suo carico.

Il 40enne è risultato in possesso di una patente falsa e per questo motivo, oltre alla sanzione prevista per guida senza il previsto titolo abilitativo, è stato denunciato per uso di atto falso. Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro del veicolo.

A seguito di ulteriori accertamenti, a suo carico è emerso anche un decreto di espulsione: nei suoi confronti avviate immediatamente le procedure di allontanamento dal territorio nazionale.