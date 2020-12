Ore di apprensione per una signora di 45 anni che è scomparsa da Aprilia lo scorso 29 ottobre 2020. A parlarne anche la nota trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”

La descrizione

Maria Borisova, 45 anni, da poco risiede in Italia presso la sorella ad Aprilia (Latina). Il 29 ottobre, dopo essere uscita alle 14:30, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118. Dimessa dal pronto soccorso è stata accompagnata dai Carabinieri alla stazione ferroviaria. Non è rientrata a casa e non ha più dato notizie Non parla italiano, non ha con sé i documenti e né il cellulare. La famiglia è molto preoccupata.

Sesso: F

Età:45 (al momento della scomparsa)

Corporatura:normale

Statura:155

Occhi:castani

Capelli:biondi

Abbigliamento:tuta verde scuro e scarpe da ginnastica blu scuro

Scomparso da:Aprilia (Latina)

Data della scomparsa:29/10/2020

Data pubblicazione:04/11/2020

Chiunque abbia visto la signora può contattare direttamente le Forze dell’Ordine.

Ecco la foto della signora: