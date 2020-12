Valle del Sacco, Eco Bonus: contributi per sostituire le auto inquinanti

CONTRIBUTI AI RESIDENTI DELLA VALLE DEL SACCO PER SOSTITUIRE LE AUTO INQUINANTI: NUOVA STRATEGIA GREEN DELLA REGIONE LAZIO CHE PROVA A RISARCIRE UN TERRITORIO FERITO”

Il commento di Eleonora Mattia, presidente IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

“Grazie a uno stanziamento di un milione di euro da destinare a contributi per la sostituzione delle auto inquinanti, la Regione Lazio continua a elaborare strategie vincenti per migliorare la qualità dell’aria e combattere l’inquinamento.

Una scommessa che la Regione Lazio, questa volta, ha deciso di lanciare principalmente nei comuni della Valle del Sacco e dei Castelli Romani, dove si registrano particolari alterazioni delle concentrazioni di smog. Con “Eco bonus auto”, i cittadini di Albano, Rocca di Papa, Valmontone, Colleferro, Labico, Genazzano, Segni, Gavignano e di tanti altri comuni del cosiddetto “agglomerato di Roma” e della Valle del Sacco potranno beneficiare di contributi, che vanno dai mille ai 3 mila e 500 euro e che sono cumulabili con altri incentivi, per rottamare un veicolo a benzina fino ad Euro 3 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e per acquistare una vettura di nuova immatricolazione in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti. Solo due le condizioni per ottenere il bonus: essere residente nei comuni riportati nell’elenco allegato all’avviso pubblico e essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.

La politica green della Regione Lazio, quindi, va avanti con un’iniziativa che attiverà il circolo virtuoso in cui i cittadini possono permettersi un’auto nuova senza troppi sacrifici e i cui vantaggi si svilupperanno non solo sull’ambiente, ma anche sulla filiera produttiva delle automobili, settore che la crisi generata dalla pandemia non ha risparmiato.

I cittadini interessati al bonus dovranno presentare domanda esclusivamente online e il bando sarà chiuso all’esaurimento delle risorse disponibili. Ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti e l’assessora Enrica Onorati”.

Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio.