La migliore compagnia telefonica mobile a meno di 10 euro

Uno dei tanti dubbi che attanaglia gli utenti è la scelta della migliore compagnia telefonica per il mobile. Nel corso del tempo si sono susseguite una serie di offerte; dai famosi 20 centesimi ad SMS, terminando con ultra promozioni per giga illimitati. Adesso è ancora così? Andiamo a vedere tutte le offerte di telefonia mobile che costano meno di 10 euro.

Offerte compagnia telefonica mobile a meno di 10 euro: Very Mobile

Very Mobile è un brand del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd. di cui fa parte Wind Tre S.p.A. La sua rete mobile di ultima generazione copre il 99% della popolazione in Italia e, ogni mese, offre delle offerte molto vantaggiose.

Per i clienti ILIAD, POSTE MOBILE , COOPVOCE, FASTWEB e altri. Giga. illimitati. minuti + SMS. 6,99€ al mese. 100. Giga. illimitati. …

, COOPVOCE, FASTWEB e altri. Giga. illimitati. minuti + SMS. 6,99€ al mese. 100. Giga. illimitati. … Per i NUOVI NUMERI. Giga. illimitati. minuti + SMS. 4,99€ al mese. 100. Giga. illimitati. …

Per i clienti TIM, VODAFONE, KENA e altri. Giga. illimitati. minuti + SMS. 11,99€ al mese. 100. Giga.

Offerte compagnia telefonica mobile a meno di 10 euro: Iliad

Iliad è l’operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia portando alla ribalta verità e fiducia nel rapporto con le persone, con offerte chiare e trasparenti, senza vincoli e costi nascosti.

50 Giga ha un costo di 7,99 euro al mese e, oltre a 50 Giga di traffico in 4G/4G+, prevede ulteriori 4 Giga da utilizzare nei paesi europei, più minuti ed SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni straniere.

Il piano tariffario Voce, al costo di 4,99 euro mensili, nonostante il nome include anche un piccolo pacchetto dati di 40 Mb + 40 Mb per l’utilizzo in Europa, utile più che altro per le app di messaggistica istantanea. Sono inoltre inclusi minuti ed SMS verso i numeri europei.

Offerte compagnia telefonica mobile a meno di 10 euro: Ho

Ho è nato per darti offerte semplici e chiare. Niente costi extra, superamento di soglie, contratti, vincoli, o cose difficili da capire.