Pavimentazioni in parquet, una scelta classica e sempre attuale

È innegabile che il tradizionale parquet in legno possieda una bellezza incomparabile, sempre attuale e adatto a qualsiasi ambiente, dal piccolo appartamento alla villa, dalla camera da letto alla mansarda.

Il parquet si adatta ad uno stile d’arredo moderno così come ad un ambiente classico e, se posato a regola d’arte e sottoposto alla regolare manutenzione, offre una lunghissima durata nel tempo, acquistando nel corso del tempo un fascino particolare.

Come abbiamo visto visto su IdeeinCasa.it, se a qualcuno il parquet può apparire un po’ caro, è possibile comunque scegliere tra diverse essenze di legno, con costi differenti.

Mentre per gli ambienti in cui questo materiale potrebbe non essere indicato, ad esempio nei luoghi molto umidi, un’alternativa interessante è costituita dai laminati che, per quanto prodotti con materiali sintetici, offrono comunque un’ottima resa estetica e un’estrema resistenza all’uso.

Legno massello: la tradizione del parquet italiano

Il parquet in legno massello è il più noto, realizzato con liste di legno piuttosto spesse, posate in maniera tale da formare una sorta di mosaico ad incastro. Il costo di questo tipo di parquet dipende soprattutto dall’essenza di legno: il rovere è il più diffuso e il meno costoso, ma per chi vuole un prodotto più pregiato, ad esempio il ciliegio, il prezzo può salire notevolmente.

La posa del parquet è piuttosto laboriosa, in quanto il pavimento deve essere successivamente levigato e sottoposto a ceratura: per tale ragione si consiglia di posarlo in una casa vuota o durante una ristrutturazione.

Parquet in legno antico per infondere una nota preziosa

I parquet in legno antico possono raggiungere prezzi piuttosto elevati, poiché sono realizzati con travi antiche originali, recuperate di solito da rivestimenti e pavimentazioni di vecchi palazzi. Spesso si preferisce posarli utilizzando i chiodi, come in un vero pavimento d’epoca, anche se talvolta per praticità e sicurezza vengono fissati con un collante.

Un parquet antico originale infonde un’atmosfera senza tempo in tutta la casa, ovviamente si tratta di un prodotto prezioso e delicato, non adatto a tutti i contesti.

Pavimenti simil – parquet in laminato e multistrato

Questo tipo di pavimentazione viene chiamata anche parquet prefinito, ed è molto diffuso in merito alla sua praticità, al costo più accessibile rispetto al legno massello, alla maggiore semplicità di posa e alla minima manutenzione.

Il parquet prefinito è noto anche con il nome di multistrato, poiché i listoni sono costituiti da diversi strati in legno pressato, dei quali il superiore è quello più pregiato e dalla migliore resa estetica.

Il laminato è invece costituito da listoni in truciolato pressato rivestite da un materiale sintetico: si tratta di un prodotto sicuramente non pregiato ma molto resistente, ideale soprattutto per gli ambienti pubblici come uffici, negozi, scuole e centri sportivi.

Nei contesti residenziali il laminato è un eccellente soluzione per contenere i costi e disporre di un pavimento che non richiede manutenzione e garantisce una lunghissima durata.

Come abbiamo visto, la scelta del parquet è determinata sia dal costo che si intende sostenere, sia dalle caratteristiche dell’ambiente di riferimento, occorre inoltre tenere conto della manutenzione periodica, necessaria per conservare a lungo il parquet in massello.