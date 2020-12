I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 64enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto in abitazione, presso via dell’Impruneta.

Arrestato scassinatore 64enne

A seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un condominio in via dell’Impruneta, sorprendendo l’uomo mentre, munito di martello e scalpello, tentava di forzare la porta di un’abitazione di proprietà di un 87enne, al momento non presente in casa.

Il 64enne è stato immediatamente bloccato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio