Paliano, eventi online per le prossime festività natalizie. Tutti i dettagli

L’Amministrazione comunale di Paliano predispone il programma di eventi per le imminenti festività natalizie.

Paliano, “Natale in rete”

“Natale in rete” è il nome che l’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, ha proposto per il cartellone di eventi che allieteranno questo Natale sicuramente anomalo. Il Natale palianese si è sempre contraddistinto per un’offerta molto variegata di spettacoli natalizi e iniziative culturali che sapessero intrattenere grandi e piccini.

Ma il Natale 2020 sarà diverso per tutti. L’emergenza sanitaria impone dei limiti a quello che è il senso del Natale: stare insieme, vicini, in compagnia di amici e familiari. Ma non per questo bisognerà rinunciare a creare l’atmosfera natalizia con le giuste misure. Infatti, saranno proposti una serie di eventi su piattaforma online al fine di poter vivere, in un modo sicuramente insolito ma soprattutto sicuro, uno dei momenti più significativi dell’anno in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando ormai a causa della pandemia da Covid 19.

Ampio spazio ai bambini, i veri protagonisti del Natale, che avranno l’occasione di unire la curiosità e l’interesse per la lettura con il mondo di internet, ascoltando in maniera innovativa tre storie a distanza del grande maestro della fantasia Gianni Rodari, ad opera di Davide Fischanger, professionista esperto in progetti di animazione culturale attraverso i quali cerca di ribadisce l’importanza di una pratica ormai largamente riconosciuta e apprezzata come quella della lettura a viva voce per gli altri. Poi l’Unitre presenterà due incontri che tratteranno il tema “La Natività nell’Arte”, un excursus storico-artistico dal medioevo all’età moderna.

Infine, la Croce Rossa – comitato di Paliano offrirà sempre on line una dimostrazione di disostruzione pediatrica e manovre salvavita, e due appuntamenti di webinar psicologico con il dott. Gianmarco Manni dedicati uno ai giovani e alla cittadinanza attiva, l’altro alle coppie e le famiglie.

E come ogni anno la Banca musicale “Città di Paliano” allieterà con il concerto di Natale, rigorosamente on line per tutti gli appassionati.

Altra novità di quest’anno saranno gli spettacoli di luci di un innovativo progetto illuminotecnico in piazza XVII Martiri, piazza Marcantonio Colonna e Largo Aldo Moro: le facciate degli edifici saranno illuminate da giochi di colore e luce in movimento contemporaneamente. Inoltre sarà possibile ammirare il presepe realizzato dalla struttura socio-riabilitativa “Casa Johnny & Mary”. In piazza XVII Martiri il tradizionale albero di Natale, quest’anno offerto dal Consorzio “I Castelli della Sapienza”.

Il ViceSindaco e Assessore alla Cultura, Valentina Adiutori: «Questo Natale così diverso, probabilmente più intimo ed essenziale, sarà vissuto non solo con le persone più vicine e più care ma anche, virtualmente, con l’intera comunità. Quello che proponiamo è una serie di iniziative che entreranno nelle abitazioni di tutti e ci permetteranno di stare insieme anche se fisicamente dovremo rimanere distanti. Le letture di Fischanger terranno compagnia e divertiranno i bambini, le conferenze dell’Unitre ci faranno scoprire il Natale rappresentato dai maggiori artisti del tempo, i webinar della Croce Rossa saranno un momento di incontro e confronto in questo difficile e lungo periodo di isolamento. L’auspicio è che ciascuno viva questo Natale come un momento di rinascita e di ripartenza»

«La tutela della salute di ciascuno – ha dichiarato il Sindaco Domenico Alfieri – è una priorità, per questo motivo il nostro sarà un Natale digitale che non cancellerà del tutto l’atmosfera magica di questo periodo grazie a una serie di iniziative che nel loro piccolo rappresentano un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro. Voglio ringraziare anticipatamente a nome di tutta l’Amministrazione Comunale tutti gli attori che metteranno in campo le proprie capacità e competenze per rendere questo Natale altrettanto piacevole e particolare».