Subiaco. Dal 9 dicembre sarà attivo il Drive-In presso l’Ospedale Angelucci

Parte mercoledì 9 dicembre il Drive-in tamponi per la ricerca Sars-Cov 2 realizzato nel parcheggio posteriore all’ospedale Angelucci di Subiaco.

dalle ore 9:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari. L’accesso avverrà previa prenotazione con ricetta dematerializzata attraverso app SaluteLazio o piattaforma regionale Prenota Drive al link La struttura sarà attivaper l’effettuazione di. L’accesso avverrà previa prenotazione con ricetta dematerializzata attraverso app SaluteLazio o piattaforma regionale Prenota Drive al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/welcome

Gli appuntamenti: le info

Tenere a portata di mano la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria per la prenotazione. Gli appuntamenti non più necessari devono essere disdetti dal sito Prenota Drive o dall’App. In caso di mancata disdetta di una prestazione prenotata e non fruita, sarà richiesto, anche ai titolari di esenzione, il pagamento dell’intero importo della stessa.