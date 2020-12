Il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Colleferro è stato chiuso a causa del Coronavirus: tra pazienti e operatori sanitari, infatti, si sono registrati casi di positività al Covid-19.

Al momento, sono state predisposte la sanificazione dei luoghi e la quarantena per quanti sono stati contagiati.

La notizia è stata riportata e confermata anche dal primo cittadino di Colleferro. In un post Facebook, Pierluigi Sanna esprime la sua solidarietà a quanti hanno contratto il virus.

“Al Primario, persona eccellente, alla caposala, a tutto il personale del reparto di medicina ed a tutti i pazienti ivi contagiati giunga la nostra vicinanza, la nostra amicizia sincera, il nostro sostegno morale. Stessa vicinanza esprimiamo a tutto il personale sanitario che purtroppo ha contratto il Covid sul luogo di lavoro.

Il Covid, come diciamo da tempo, non è certo un pranzo di gala e bisogna prestarvi la massima attenzione.

Ho sentito più volte la direzione locale e, nella giornata di ieri anche la Direzione Generale, affinché immediatamente arrivino rinforzi infermieristici in sostituzione del personale contagiato in quel reparto, per assistere i pazienti non fortunatamente contagiati.