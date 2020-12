Diramata un’allerta meteo di codice rosso da parte della protezione civile della Regione Lazio per l’8 dicembre 2020. Prevista una elevata criticità idrogeologica per la giornata di domani.

Lazio, allerta meteo 8 dicembre 2020

Ponte dell’Immacolata che già non si prospettava con i migliori auspici, per via della situazione legata al coronavirus, ma che va dunque aggravandosi a causa di questa allerta meteo per maltempo.

La “fortuna” è che molti (ma non tutti) resteranno comunque in casa e non dovranno recarsi a lavoro. Per questo, l’ulteriore consiglio è quello di evitare spostamenti se non strettamente dovuti. Ricordiamo che l’allerta meteo prevista per domani, 8 dicembre 2020, è suddivisa in aree. In alcune sarà di codice giallo, in altre arancione e in altre ancora di colore rosso.