Covid-19: con la seconda ondata tornano a crescere le richieste di servizi online

Il Covid-19 non ci dà tregua e se durante l’estate sembrava che la situazione fosse migliorata non abbiamo dovuto attendere poi molto per l’arrivo della seconda ondata. Con il nuovo DPCM lo stesso Presidente del Consiglio ha precisato che la guardia deve essere mantenuta alta, specialmente durante le festività natalizie. Sono scattati dunque coprifuoco e divieti, che ci hanno fatti precipitare nuovamente in un clima tutt’altro che felice e rilassato.

Un ruolo importante, in questo 2020 tutt’altro che normale, è stato ricoperto da internet: una risorsa che si è rivelata fondamentale negli ultimi mesi e senza la quale sarebbe stato tutto molto più difficile. Il Covid ci ha posti di fronte ad una sfida: accettare un mondo che è cambiato e che per andare avanti ha bisogno, oggi più che mai, delle innovazioni scaturite dal web. Non è certo un caso se negli ultimi mesi sono aumentate in modo esponenziale le richieste online e non parliamo solo delle vendite ma anche di veri e propri servizi.

Dalle lezioni alle traduzioni online: il mondo che cambia

Per via dell’impossibilità di uscire di casa o comunque di incontrarsi personalmente, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di corsi di formazione e lezioni online. Non parliamo solo della scuola, che ha dovuto optare per il metodo FAD visto l’elevato rischio di contagio all’interno delle strutture tradizionali. Da quando è scoppiato il Covid nel nostro Paese sono aumentate in modo esponenziale le adesioni a corsi via web, video lezioni e via dicendo.

Un altro settore che si presenta cambiato nell’ultimo anno è quello delle traduzioni, che oggi si possono richiedere direttamente online senza dover incontrare personalmente qualcuno. Non a caso Espresso Translations, una delle agenzie più consolidate nel contesto italiano, ha registrato un incremento notevole delle richieste online. Parliamo d’altronde di una realtà che risultava già un passo in avanti e che da tempo offriva la possibilità di richiedere il servizio via web. Il classico esempio di chi ha saputo guardare al futuro ed anticipare i tempi.

Il boom delle vendite online ai tempi del Covid

Anche lo shopping è cambiato notevolmente negli ultimi mesi e se già gli anni scorsi le grandi piattaforme di e-commerce registravano numeri importanti, nel 2020 la crescita è stata davvero esponenziale. D’altronde, non potendo uscire di casa o recarsi nel negozio di fiducia perché chiuso, la gente si rivolge al mondo di internet e oggi sa di poter trovare praticamente qualsiasi cosa online.

Fortunatamente, numerosi negozianti avevano già pensato di lanciarsi nel mondo degli e-commerce e oggi si trovano meno in difficoltà, perché possono comunque vendere i propri prodotti online. Coloro che però non si erano preoccupati di ciò in passato, si trovano oggi in grandissime difficoltà e si sono messi all’opera per aprire uno shop in internet.

Il mondo è cambiato e di questo dobbiamo prendere atto: l’unica cosa che possiamo fare adesso è assecondare le esigenze delle persone offrendo un servizio online che consenta di superare anche questa crisi nel migliore dei modi.