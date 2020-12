Quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale ha voluto arredare Frascati con l’installazione di luminarie natalizie per “accendere in città la speranza” del futuro e offrire ai concittadini un senso di “normalità”, che arrivati a questo punto, è diventato assolutamente necessario.

Frascati, arriva il Magic Winter

Oltre alle classiche vie illuminate, per la prima volta nelle piazze principali cittadine saranno realizzate grandi strutture in 3D raffiguranti le renne, il Babbo Natale, la Stella Cometa, i portali, le ghirlande e altro ancora arredando in modo unico il centro storico. Sempre per la prima volta le luminarie saranno allestite anche nei quartieri periferici di Villa Muti, Cocciano, Cisternole, Vermicino con luci a basso consumo per evitare sprechi.

Sarà allestito un impianto di filodiffusione, con il quale saranno trasmesse le classiche musiche natalizie per creare una vera atmosfera natalizia, calda e avvolgente. Il Frascati Winter Magic avrà anche un’originale iniziativa di video proiezioni in alcune piazze della Città, che prevede una mostra a tema della Natività con immagini tratte anche dal Caravaggio, in modo da realizzare un presepe a cielo aperto. Infine, in collaborazione con i commercianti aderenti all’iniziativa, è stato disposto un contest fotografico, finalizzato a promuovere Frascati e a ottenere significativi sconti in occasione delle feste natalizie.

Come partecipare al contest

1: Scatta una foto inquadrando anche le strutture 3D di Frascati

2: Pubblicala sui profili social con l’hashtag #frascatimagicwinter

4: Mostra la foto pubblicata sui profili ai negozianti aderenti per ottenere lo sconto

«Frascati Magic Winter è un progetto che ha visto fin da subito un grande lavoro di squadra da parte di tutti gli uffici e i responsabili comunali, tra cui il Delegato al Turismo Mario Gori e l’amica ed ex Assessore Emanuela Bruni, che ringrazio – dichiara il Consigliere delegato alle Attività Produttive Mattia Ambrosio -. Per ultimo, non per importanza, voglio ringraziare il Sindaco Roberto Mastrosanti che ha creduto fin da subito in questa iniziativa natalizia, che come sempre renderà la nostra città la Stella dei Castelli Romani».

«Sarà un Natale decisamente diverso rispetto agli altri, ne siamo più che consapevoli, per questo abbiamo organizzato una serie di iniziative finalizzate a sostenere il comparto produttivo della Città, fortemente provato dalla pandemia – dichiara il Sindaco Roberto Mastrosanti -. L’invito quindi che rivolgiamo è di venire a Frascati e di sostenere le nostre attività produttive».