A meno di 24 ore dal via ufficiale dell’App IO, applicazione che ti permette di richiedere i rimborsi pari al 10% in caso di minimo 10 acquisti, si registrano le prime criticità. A quanto sembra l’app sembra essere andata in tilt. Tanti gli utenti che, attraverso i social, ironizzano.

Cashback, crash dell’App IO

Twitter è invaso di utenti che ironizzano sulla nuova App IO creata appositamente per ricevere rimborsi pari al 10% su almeno 10 acquisti fatti. In pratica, secondo quanto si apprende, sembrerebbe che gli utenti abbiano riscontrato alcune problematiche di funzionamento.

Difatti l’App si bloccherebbe proprio nel momento in cui le persone provano ad inserire il codice IBAN, utile per ricevere il rimborso del 10%.

Il messaggio di IO: tecnici a lavoro

“Ciao, alcuni utenti – si legge – rilevano un errore temporaneo nella sezione Portafoglio, ma il nostro team è al lavoro già da alcune ore, insieme ai nostri fornitori, per risolverlo nel più breve tempo possibile. Grazie”. A quanto sembra i tecnici sono già a lavoro per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Vediamo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.