MALTEMPO, BUSCHINI: SOPRALLUOGHI IN LOCALITA’ COLPITE, MIO GRAZIE A VOLONTARI E AMMINISTRATORI

“Dalle prime ore di questa mattina siamo in contatto diretto con i sindaci di tutta la Regione per monitorare l’evolversi della situazione nei luoghi più colpiti e gli eventuali danni causati dal maltempo di queste ore”.

Così in un comunicato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

“Nel pomeriggio ho fatto un sopralluogo a Fontana Liri, nel frusinate, per un evento franoso. Successivamente ad Isola del Liri, dove ci sono alcune zone allagate e la cascata, sebbene sotto controllo, è comunque in piena. Voglio ringraziare gli operatori e i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutte le persone impegnate in queste ore e i nostri amministratori che, come sempre, non si risparmiano davanti alle difficoltà. Anche in questa occasione – conclude – la Regione farà la sua parte al fianco dei cittadini e del nostro territorio”.

MALTEMPO, MONTINO: “PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA PER IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IDROMETRICA DEL TEREVERE E DELL’ARRONE”

“Le piogge di questi giorni hanno alimentato oltre misura il Tevere e l’Arrone che, a Maccarese, ha superato la soglia idrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La protezione civile è allertata per intervenire immediatamente se le condizioni metereologiche peggiorassero ulteriormente la situazione – conclude il sindaco -. Si raccomanda, per tanto, di rimanere lontani da entrambi i fiumi, in particolar modo dalle banchine del Tevere e dall’argine dell’Arrone e di prestare la massima attenzione fino a che la situazione non sarà rientrata”..