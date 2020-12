I regali di Natale per i genitori: ecco alcune soluzioni

Come passeremo il prossimo Natale è ancora pieno di incertezze. Anche se il decreto per le feste è ufficiale non tutto è così chiaro e semplice, senza contare che molte persone devono ancora decidere cosa fare e come organizzarsi.

Uno dei legami più penalizzati dal decreto è quello tra genitori e figli, perché basta vivere in un comune differente, anche se distante pochi chilometri, per non potersi ricongiungere nei giorni di festa.

Una certezza per le feste però c’è ed è quella dei regali di Natale, perché anche se non possiamo vederci con tutti i nostri parenti e gli amici più cari non dobbiamo rinunciare al tradizionale rito dello scambio di doni.

La tradizione si può mantenere, basta organizzarsi per tempo, sia per chi può passare Natale con i suoi, sia per chi dovrà passarlo a distanza e dovrà limitarsi a spedire i doni.

Fortunatamente oggi il settore del commercio elettronico è molto attivo ed efficiente. Quindi, qualora necessitaste di idee regalo per le feste o di piattaforme per trovare i regali di Natale per i genitori, non faticherete a fare tutto in poco tempo e senza affanni.

Un esempio è il sito dottorgadget.it, un e-commerce specializzato proprio in idee regalo che ha molte proposte interessanti per sorprendere i genitori con doni di ogni genere e tipo.

Se a Natale sarete tra coloro potranno passare le feste in famiglia potrete prendere i regali, impacchettarli e consegnarli di persona come ogni anno. Altrimenti potrete spedire il pacco direttamente a casa dei vostri genitori, per una festa a distanza in cui manterrete viva almeno la tradizione dei doni.

Infine, per chi avesse bisogno di qualche spunto, abbiamo selezionato 5 regali di Natale per i genitori.



1 – COPERTA CON LE MANICHE PER 2

La coperta con le maniche è un gadget molto amato. Si tratta di una coperta dotata di maniche per poter stare coperti fino al collo e nel frattempo leggere, usare lo smartphone o semplicemente usare il telecomando. La Coperta con le maniche per 2 è un modello speciale grande il doppio e con doppie maniche per far posto a mamma e papà.

2 – ORGANIZER DA DIVANO

Per rimanere in tema relax e tempo libero c’è anche l’organizer da divano come regalo di Natale per genitori. Si tratta di un accessorio da mettere sui braccioli di divani e poltrone che aggiunge delle utili tasche multiuso più un piano rigido per appoggiare tazze, bicchieri o qualcosa da mangiare.

3 – POUF MUCCA

Se invece cercate qualcosa di più impegnativo e eccentrico ci sono proposte come il Pouf Mucca, un elemento di arredo che non passa certo inosservato. In questo caso però è un accessorio che torna utile per appoggiare i piedi o come seduta supplementare. Come design è senza dubbio molto particolare e non piacerà a tutti, ma chi ama questo stile di arredo lo adorerà.

4 – SET DIAMANTE

Un set perfetto per chi ama i piaceri di un buon distillato, liquore o altre tipologie di bevande pregiate. Il set include un decanter a forma di diamante che poggia su una base in legno. In aggiunta ci sono due bicchieri a forma di diamante realizzati con lo stesso stile del decanter.

5 – TAPPETINO SCALDA PIEDI

Inverno e piedi freddi vanno spesso a braccetto. Se avete genitori freddolosi, o lo è almeno uno dei due, c’è un gadget che li renderà felicissimi. È il Tappetino Scalda piedi, un tappetino da mettere a terra di fronte al divano o sotto la scrivania che si scalda e offre una piacevole superficie su cui mettere i piedi.