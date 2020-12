L’amministrazione di Gavignano ha stabilito un tavolo di concertazione con l’azienda Acea, per garantire un programma di interventi, nel triennio 2020-2023, mirati al miglioramento dei servizi idrici per tutti i cittadini. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ivan Ferrari, primo cittadino di Gavignano, in una nota sulle pagine social del comune di Gavignano.

‘In questi anni – sostiene il sindaco Ferrari – ci siamo concentrati su un tema che ho molto a cuore: quello dell’acqua. Insieme ad Acea costantemente abbiamo monitorato la situazione e siamo sempre intervenuti per risolvere le emergenze. Quest’anno non è mancata acqua, soprattutto durante i mesi estivi, tranne giustamente per problemi tecnici e di messa in sicurezza, ma sempre con risoluzione degli stessi. Dico questo perché fine 2019 e inizio 2020 insieme ad Acea è stato aperto un tavolo di concertazione per prendere un impegno serio nei confronti dei cittadini. Dopo la richiesta effettuata ad Acea del 24 gennaio 2020, la stessa Acea ha approvato le nostre richieste nel “programma di interventi 2020 – 2023 “, per un importo pari ad € 2.013.031.

Da Sindaco sono veramente orgoglioso perché è un risultato, uno tra i tanti, dei più importanti della nostra Amministrazione. Ringrazio Acea e tutti gli operatori con i quali quotidianamente collaboro per risolvere i problemi di oggi e per dare sempre più servizi in futuro.’

Il programma degli interventi

“Qualora non necessiti di variazioni per problematiche territoriali, -aggiunge il sindaco Ivan Ferrari- di seguito il Programma interventi da noi richiesto ed approvato da Acea (2020 – 2023):

– Estensione rete idrica da contrada le Cese, Area dei casali (Cardellino – mazzocchio) € 700.000.

– Bonifica della rete idrica in particolar modo della premente Pozzo Pertica nelle aree di Vallericcia e altri interventi sul territorio € 593.031.

– Estensione rete fognaria Cona del Monte e altre bonifiche fognarie territorio € 720.000.

Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento – conclude Ferrari – a tutti gli amministratori che ogni giorno lavorano al mio fianco”.