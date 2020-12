Roma, il maltempo conta i danni: alberi, pali della luce e insegne sradicate

Nelle ultime 24 ore ci sono stati circa 160 interventi gestiti dalla Sala Operativa VVF del Comando di Roma.

Maltempo a Roma: grande lavoro dei Vigili del Fuoco

Il maltempo ha catalizzato la maggior parte degli interventi a seguito di alberi o rami pericolanti, insegne, pali ed antenne per i quali necessitava l’intervento di messa in sicurezza ad opera delle squadre VF con l’ausilio delle Autoscale.

Particolarmente colpito il quadrante di Roma Sud nelle zone Tuscolana (via del fosso di S.Maura, via Appia Antica) e Romanina, il versante del litorale romano con Ostia ( Via di Macchia Palocco, Viale del Sommergibile , Via delle Sirene, Via del Mare km. 16) e zone limitrofe fino al quartiere Eur (Via Camus, Via Laurentina, Via Cristoforo Colombo). Tutt’ora in corso interventi per cornicioni pericolanti e rimozione tegole nel centro di Roma in Via Reggio Calabria, 54.