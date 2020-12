Incidente rocambolesco su via della Lucchina, a Roma. Una macchina si è completamente ribaltata. A rimanere coinvolte sono state due persone.

Macchina si ribalta in via della Lucchina: ferite due persone

Un brutto incidente è avvenuto oggi, sabato 5 dicembre 2020, a Roma, in via della Lucchina, vicino l’incrocio con via Cesira Fiori. Stando a quanto trapela, una macchina si è completamente ribaltata dopo uno scontro avuto con un altro veicolo.

A rimanere coinvolti sono stati due conducenti che sono stati subito soccorsi dal personale del 118 e portati in codice rosso presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto, oltre il personale dell’Ares, anche le Forze dell’Ordine. Gli inquirenti hanno cominciato ad indagare per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Potrebbero seguire aggiornamenti.