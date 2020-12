Appio Latino, alberi cadono sulle auto in sosta lungo via Macedonia

Alcuni alberi e rami sono crollatati su diverse auto in sosta lungo via Macedonia, precisamente nel quartiere Appio Latino a Roma.

Come si può vedere dalle immagini in galleria, sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta regolando il normale flusso del traffico. Al momento non si hanno notizie in merito alla presenza di feriti, dopo quanto accaduto.

Probabilmente a causa del mal tempo i tronchi e i rami degli alberi hanno ceduto, impattando sulle auto parcheggiate e sulla strada. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto in galleria