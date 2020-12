Il MoVimento 5 Stelle Segni scrive al sindaco, Piero Cascioli, all’Assessore Lavori Pubblici, Renato Cacciotti e alla referente del Movimento 5 Stelle zona rurale, Roberta Rosciani. Viene riportato quanto è stato scritto.

Il testo del Movimento 5 Stelle

“Oggetto: Richiesta ripristino tombini ed illuminazione via Consolare Latina.

Su sollecitazione dei cittadini residenti nella strada in oggetto, elenco le esigenze primarie che devono essere risolte per rendere la zona in oggetto vivibile e sicura, anche alla luce del grave fatto occorso nella serata di mercoledì 2 dicembre, qui il link.

In allegato le foto dello stato della strada in oggetto, per precisione si fa riferimento al tratto di strada che parte dal semaforo dell’incrocio con via Torrita fino ad arrivare poco prima dell’incrocio con il liceo Marconi di Colleferro.

– Sistemazione del marciapiede e riparazione dei coperchi dei tombini.

– Ripristino pali illuminazione pubblica mancanti, (nel tratto in oggetto, circa 300 metri ci sono solo due pali di illuminazione pubblica).

P.S. Piero, Renato, credo che queste due richieste di primaria importanza per i cittadini residenti nella zona in oggetto, possano essere risolte in breve tempo e con un impegno economico minimo. Inoltre visto il ripetersi di furti ed effrazioni delle abitazioni dei residenti, non ultimo il grave fatto avvenuto il 2 dicembre, vi chiedo di sollecitare le forze dell’ordine della stazione di Segni e Colleferro ad un controllo assiduo della zona.

Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle

Guido Bassetto”, è quanto scritto dal Movimento 5 Stelle Segni.