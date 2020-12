Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2020 si giocherà la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League ed Europa League. Scopriamo insieme quali saranno le partite delle maggiori manifestazioni continentali per i club dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in TV, su Canale 5 e TV8. Inoltre, le date e gli orari.

Quali partite saranno trasmesse in TV l’8, il 9 e il 10 dicembre?

Calendario della sesta giornata di Champions League

Martedì 8 dicembre

Girone F Zenit 18:55 Borussia Dortmund Girone F Lazio 18:55 Bruges Girone E Chelsea 21:00 Krasnodar Girone E Rennes 21:00 Siviglia Girone G Barcellona 21:00 Juventus Girone G Dynamo Kiev 21:00 Ferencváros Girone H PSG 21:00 Basaksehir Girone H Lipsia 21:00 Manchester United

Mercoledì 9 dicembre

Girone D Ajax 18:55 Atalanta Girone D Midtjylland 18:55 Liverpool Girone A Bayern Monaco 21:00 Lokomotiv Mosca Girone A Salisburgo 21:00 Atletico Madrid Girone B Real Madrid 21:00 Borussia Moenchengladbach Girone B Inter 21:00 Shakhtar Donetsk Girone C Manchester City 21:00 Olimpique Marsiglia Girone C Olympiacos 21:00 Porto

Calendario della sesta giornata di Europa League: le partite del 10 dicembre 2020

Gruppo A: Young Boys – CFR Cluj (18:55 CET), CSKA Sofia – Roma (18:55 CET)

Gruppo B: Dundalk – Arsenal (18:55 CET), Rapid Vienna – Molde (18:55 CET)

Gruppo C: Leverkusen – Slavia Praga (18:55 CET), Hapoel Beer-Sheva – Nice (18:55 CET)

Gruppo D: Standard Liège – Benfica (18:55 CET), Lech Poznań – Glasgow Rangers (18:55 CET)

Gruppo E: PSV Eindhoven – Omonoia (18:55 CET), PAOK – Granada (18:55 CET)

Gruppo F: Napoli – Real Sociedad (18:55 CET), Rijeka – AZ Alkmaar (18:55 CET)

Gruppo G: Braga – Zorya Luhansk (21:00 CET), Leicester – AEK Athene (21:00 CET)

Gruppo H: Celtic – LOSC Lille (21:00 CET), Sparta Praga – AC Milan (21:00 CET)

Gruppo I: Villarreal – Qarabağ (21:00 CET), Maccabi Tel-Aviv – Sivasspor (21:00 CET)

Gruppo J: Tottenham – Royal Antwerp (21:00 CET), Ludogorets – LASK (21:00 CET)

Gruppo K: Dinamo Zagabria – CSKA Moska (21:00 CET), Wolfsberg – Feyenoord (21:00 CET)

Gruppo L: Hoffenheim – Gent (21:00 CET), Slovan Liberec – Stella Rossa (21:00 CET)

Saranno Barcellona – Juventus (martedì 8 dicembre, ore 21) in diretta e in chiaro su Canale 5 e Napoli – Real Sociedad (giovedì 10 dicembre 2020, ore 18:30) su TV8 le partite visibili in TV l’8 e il 10 dicembre 2020. Barcellona – Juventus sarà visibile anche tramite l’app Mediaset Play.

In via del tutto eccezionale, la partita di giovedì non sarà dunque trasmessa in prima serata. Questo perché altrimenti la scelta sarebbe ricaduta sul Milan, che difatti risulta essere già qualificata al prossimo turno. L’unica tra le italiane in Europa League non ancora sicura del passaggio del turno è il Napoli, a cui auguriamo di farcela.